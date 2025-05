Migration irrégulière : plus de 100 corps repêchés au Sénégal en 2024

Malgré deux décennies de lutte acharnée contre la migration irrégulière, le Sénégal continue de faire face à un phénomène aussi tenace que tragique. En 2024, plus de 100 corps sans vie ont été repêchés au large des côtes sénégalaises, victimes de naufrages de pirogues tentant la traversée vers l’Europe. Ce chiffre glaçant, rapporté par le Contrôleur général de police Modou Diagne, Secrétaire permanent du Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, ne prend même pas en compte les nombreuses victimes encore portées disparues en mer.



« Rien qu’en 2024, le Sénégal a enregistré 105 corps sans vie retrouvés après des naufrages de pirogues, sans compter ceux qui restent encore au fond de l’océan », a souligné M. Diagne, hier lundi, à Diourbel, lors de l’installation des comités régional et départemental de lutte contre la migration irrégulière.

Cette initiative de « territorialisation de la lutte » vise à responsabiliser les collectivités locales et les Organisations communautaires de base (OCB), souvent les premières au contact des jeunes candidats au départ. Le secrétaire permanent a insisté sur la nécessité de déconstruire « l’illusion de l’eldorado européen » et de renforcer la sensibilisation à travers tout le pays.



Pour enrayer cette hémorragie humaine, l’État sénégalais mise sur le développement de centres de formation professionnelle, la promotion de projets agricoles et la création de nouvelles opportunités économiques. Des efforts qui visent à offrir aux jeunes une perspective d’avenir viable dans leur propre pays, indique Le Quotidien.



De 2014 à 2024, plus de 71 000 migrants ont été portés disparus dans le monde, selon les données rapportées par l’APS. Une tragédie humaine qui continue de hanter les familles et les communautés, et qui souligne l’ampleur du désespoir qui pousse ces jeunes à braver les périls de l’océan.



La Mauritanie verrouille sa frontière



Sur le plan régional, les autorités mauritaniennes ont durci leur politique migratoire. Depuis le début de 2025, plus de 30 000 migrants ont été interceptés sur le sol mauritanien entre janvier et avril, selon les données rapportées par InfoMigrantset appuyées par l’agence européenne Frontex.



La Mauritanie, devenue en 2023 l’un des principaux points de départ vers les îles Canaries, a renforcé les contrôles dans les grandes villes et sur les routes nationales. Selon Abdoulaye Diallo, président de l’association Ensemble pour un avenir meilleur, « il y a des refoulements tous les jours. La police arrête même des gens dans leurs maisons, des hommes lorsqu’ils vont au travail ».



En parallèle, les autorités mauritaniennes annoncent avoir démantelé 88 réseaux de passeurs en seulement quatre mois. Globalement, Frontex note une baisse de 25 % des franchissements irréguliers aux frontières extérieures de l’Union européenne entre janvier et avril 2025. Sur la route de l’Afrique de l’Ouest vers les Canaries, les arrivées ont chuté de 34 %, pour s’établir à 10 400 migrants. Les principales nationalités concernées sont les Maliens, les Sénégalais et les Guinéens.