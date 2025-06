Soudan : plus de 2 ans de guerre et 4 millions de réfugiés, une des plus graves crises au monde, dit l'ONU

Plus de quatre millions de personnes ont fui le Soudan depuis le début de la guerre en avril 2023. Il s’agit là « d’un jalon dévastateur dans la plus grave crise de déplacement de population au monde » a déclaré, mardi 3 juin, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, lors d’une conférence de presse. Le conflit oppose les Forces armées soudanaises du général Al-Burhan aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Hemedti.



Plus de deux ans de guerre, et la ligne de front est quasiment la même, le pays est toujours coupé en deux. L’armée soudanaise – dont le commandement est installé à Port-Soudan – contrôle tout l’ouest ainsi que le sud-ouest du pays. De leur côté, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) contrôlent l’est du pays, c'est-à-dire le Darfour et une partie du sud-est.



Parmi les dernières avancées, l’armée soudanaise a réussi à reprendre, il y a quelques mois, l’État d’al-Jazira, grenier à blé du pays. Et surtout, a repris en mars 2025 le contrôle de la totalité de la capitale, Khartoum, au coeur d'intenses combats depuis le début de la guerre. Et où, aujourd'hui, une épidémie de choléra s'est répandue.