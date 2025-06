Tabaski 2025 : le marché de Kolda « bien approvisionné en moutons » avec un surplus de plus de 16 000 têtes

À moins d'une semaine de la célébration de la Tabaski, les autorités locales se veulent rassurantes quant à la disponibilité du mouton dans la région de Kolda. Selon Mamadou Lamine Diallo, Directeur régional de l’élevage, le marché est largement approvisionné cette année, avec un effectif global de 39 045 têtes déjà recensées.



Comparé à la même période en 2024, où 22 874 moutons avaient été enregistrés, Kolda affiche un surplus impressionnant de 16 171 têtes, « Nous pouvons dire que le marché est bien fourni et que les besoins pourront être largement couverts étant donné le besoin en mourons de la région est estimé à 20 000 têtes», a déclaré le responsable, ce mardi 3 juin lors d’un point de presse.



Côté prix, le Directeur régional précise que les tarifs varient actuellement entre 60 000 et 250 000 F CFA, en fonction de la taille, de la race et de la provenance des bêtes.



Pour faciliter l’opération Tabaski, l’État du Sénégal, à travers le Fonds national de stabilisation (FONSTAB), a accordé à la région un appui financier de plus de 8 millions de francs CFA. Ce financement vise à soutenir les éleveurs et commerçants dans l’acheminement et la commercialisation des moutons.



Par ailleurs, une dotation en aliment de bétail de 30 tonnes a été mise à disposition, répartie équitablement entre les trois départements de la région à raison de 10 tonnes chacun. L’inspecteur de l’élevage a précisé que le sac d’aliment subventionné est vendu à 5 200 F CFA, un prix jugé abordable pour les acteurs de la filière.



Avec ces mesures, les autorités espèrent garantir une fête de la Tabaski sans tension majeure sur le marché, ni flambée excessive des prix.