Finlande: La ministre des Affaires étrangères donne la recette du "bonheur"

La confiance dans les institutions, pilier de la cohésion sociale

L'ombre russe et l'adhésion à l'OTAN : "nous devons nous préparer à l'éventualité d'une attaque."

Efficacité énergétique et innovation : Un succès exportable

Une diplomatie fondée sur des valeurs et du pragmatisme

"La Finlande n'avait à l'origine ni café, ni thé, ni ressources naturelles", rappelle d'emblée la ministre des Affaires étrangères de la Finlande, Mme Elina Valtonen. Lors d’une rencontre avec les journalistes africains, elle est revenu sur les facteurs de succès de son pays. "Nous avons dû pratiquement tout recommencer il y a un peu plus de 100 ans. Nous étions l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Comment expliquer alors cette métamorphose", s’est-elle questionnée avant d’étayer : "la recette, non seulement pour le bonheur, mais aussi pour le progrès, a été d'investir dans chaque personne. Car au final, la chose la plus importante est d'avoir du capital humain, et c'est essentiellement le capital que la Finlande possède."Cette approche se manifeste particulièrement dans le système éducatif, régulièrement cité comme l'un des plus performants au monde. "L'éducation est gratuite pour tous. Si vous voulez faire un doctorat, c'est simplement à vous de décider ce que vous voulez faire de votre vie", souligne la ministre. Un modèle inclusif qui s'étend aux étudiants étrangers : "Nous sommes heureux d'accueillir des étudiants de l'étranger, et pas seulement pour étudier, mais vraiment pour rester ici, travailler et contribuer à la société", indique Elina Valtonen.Pour Elina Valtonen, la réussite finlandaise repose sur "des valeurs fortement centrées sur l'humain : les droits humains, la démocratie, l'état de droit." Elle insiste sur un aspect fondamental : la confiance dans les institutions. "Même si les individus ne font pas autant confiance à un politicien en particulier, ils font confiance au gouvernement, au système de collecte des impôts. Ils font confiance à ces institutions importantes pour la société."Cette confiance s'explique par l'équité du système : "Chaque personne est traitée exactement de la même manière dans le système juridique. Vous avez les mêmes règles pour tout le monde. Je pense que cela donne aux gens le même sentiment d'appartenance." Un sentiment renforcé par une tradition d'égalité : "Nous avons été le premier pays au monde à introduire le droit de vote des femmes. Tout découle du fait que nous sommes une petite nation, donc pour récolter les bénéfices de chaque individu, chacun doit pouvoir contribuer à l'économie et à la société."La géographie impose à la Finlande des défis particuliers. Avec ses 1344 kilomètres de frontière commune avec la Russie, le pays a développé une approche pragmatique de sa sécurité. "Nous partageons une très longue frontière avec la Russie, et la Russie est un pays très autoritaire. Ils n'ont pas beaucoup de respect pour les droits humains, pour les droits de propriété, pour l'état de droit", observe Mme Valtonen.Cette réalité a façonné la politique de défense finlandaise, bien avant l'invasion russe en Ukraine : "La Finlande a dû se défendre contre la Russie dans le passé, et cela nous a donné la leçon que nous devons nous préparer à l'éventualité d'une attaque." Une préparation qui a culminé avec l'adhésion historique du pays à l'OTAN, après des décennies de non-alignement militaire."Nous avons choisi le mode de vie européen basé sur les valeurs que nous défendons. Malheureusement, en Russie, c'est complètement différent", explique la ministre des Affaires étrangères, l’air décontractée sirotant son café avec un parterre de journalistes africains venant du Sénégal, de l’Afrique du Sud, de la Tanzanie, du Nigéria, de Mozambique, de l’Ethiopie et du Kenya. "Nous savons, non pas seulement depuis l'invasion à grande échelle contre l'Ukraine, qu'ils mènent une guerre contre l'Ukraine depuis plus de 10 ans déjà."Malgré cette tension, Elina Valtonen maintient une distinction : "Je ne dirais même pas que la Russie est un ennemi. Nous sommes en désaccord avec la guerre en Ukraine, mais la Finlande serait heureuse de s'engager avec le peuple russe, mais ils sont sous un régime autoritaire en ce moment." Elle ajoute : "Nous sommes prêts à nous engager avec la Russie à l'avenir s'ils revenaient à adhérer au droit international."Les conditions climatiques rigoureuses de la Finlande ont façonné son approche de l'efficacité énergétique. "La raison pour laquelle les Finlandais ont appris cela, même avant que ce soit tendance, c'est parce que nous avons des hivers très rigoureux et l'énergie est très chère pendant l'hiver", explique Mme Valtonen. "Si vous voulez produire quelque chose, vous devrez utiliser chaque bit d'électricité aussi efficacement que possible."Cette expertise s'exporte désormais à l'international, notamment dans le secteur minier, où les entreprises finlandaises développent des solutions respectueuses de l'environnement. "L'exploitation minière doit être gérée d'une manière qui apporte des avantages économiques pour la société, mais en même temps, elle doit préserver les ressources naturelles et le paysage", souligne-t-elle.Interrogée sur l'approche diplomatique finlandaise face à des régimes autoritaires, Elina Valtonen défend une position équilibrée : "Nous n'avons jamais considéré comme acquis que nous ne pouvons traiter qu'avec des personnes partageant les mêmes idées. En même temps, nous sommes fiers de notre mode de vie et heureux de montrer l'exemple."Cette diplomatie s'étend au secteur financier, où la ministre plaide pour "une économie de marché transparente" comme solution aux problèmes d'endettement de nombreux pays africains. "De nombreux pays africains sont endettés envers des pays autoritaires qui utilisent la dépendance à la dette à leur avantage. Il faudrait des règles égales pour chacun."