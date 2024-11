Migration irrégulière : près de 600 migrants clandestins secourus en mer au Sénégal

Le Sénégal est ‘’l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains’’ qui prennent depuis des années la périlleuse route de l'Atlantique et tentent de gagner l'Europe, principalement via l'archipel des Canaries, à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes. Près de 600 migrants clandestins ont été secourus en mer.



Des milliers de personnes sont mortes sur cette route des Canaries, ‘’la seule issue qui s'offre à eux et qui est toujours la plus meurtrière’’, selon José Antonio Verona, l’un des responsables locaux de la Croix-Rouge. La Marine sénégalaise avait retrouvé fin septembre une embarcation avec au moins 30 corps sans vie. Au moins 39 personnes avaient péri deux semaines auparavant dans le naufrage d'une pirogue surchargée à Mbour (ouest).



Depuis le début l’année, 36 000 personnes ont rejoint les côtes des Canaries. Un chiffre qui devrait encore fortement augmenter d’ici au 31 décembre et qui pourrait bien battre le triste record de l’an dernier de 40 000 personnes débarquées, livre RFI.