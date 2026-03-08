Migration irrégulière : six «capitaines» de pirogue déférés pour «trafic de migrants et homicide involontaire»

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a procédé, ce 6 mars 2026, à la présentation au Pool Judiciaire Financier de six (06) individus, identifiés comme les «capitaines» d'une embarcation de migration irrégulière. Ils ont été déférés pour «association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants, homicide involontaire et complicité», selon un communiqué de la Police.



Il ressort des investigations que les prévenus ont reconnu avoir assuré la conduite d’une pirogue tentant de rallier les îles Canaries (Espagne). Le voyage a échoué après treize (13) jours d’errance en mer suite à une avarie moteur. Contraints de rebrousser chemin, ils ont été interceptés par la Marine Nationale sénégalaise au large de Saint-Louis (nord-ouest).



«Les déclarations des mis en cause font état d'un bilan tragique durant le périple : quatre (04) candidats au voyage ont perdu la vie et leurs corps ont été jetés en haute mer. Un nouveau-né (mort-né après un accouchement à bord) dont la dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital Abass Ndao dès le retour à quai», précise la Police.



Le présumé capitaine principal a avoué avoir été recruté par deux individus basés dans un pays de la sous-région, identifiés comme les principaux organisateurs de cette expédition périlleuse. Ces derniers auraient coordonné la logistique et le recrutement des candidats.



Les investigations se poursuivent activement afin de localiser et d’interpeller les complices et commanditaires de ce réseau transnational.