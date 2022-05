Migrations - Ces filles sénégalaises partagées entre leurs racines africaines et l'assimilation de la culture occidentale

La langue, un frein pour l'intégration de Marème

Se sentir bien dans un pays d’accueil tout en étant en harmonie avec ses origines culturelles est bel et bien possible. Mais cela demande beaucoup d'efforts. Des filles sénégalaises qui vivent l’une en Belgique et les deux autres en France estiment que c’est en préservant leur héritage culturel qu’elles s'approprient mieux la culture des autres.Maréme, citoyenne sénégalaise résidant en Belgique depuis presque deux ans, précise que le déracinement de certaines filles vivant à l’étranger « dépend de leur pays d’accueil ».Dans son cas particulier, elle renseigne qu’en Belgique des membres de sa communauté se voient régulièrement. Ce, à travers des « dahiras qu’ils organisent chaque week-end ». Elle ajoute, en outre qu'entre « femmes, elles organisent des tontines. Histoire de raffermir les liens. Les baptêmes et mariages aussi se célèbrent avec toute la communauté. »L’étudiante en Communication qui s’active à ses heures perdues dans l'E-Commerce confie par contre qu'elle ne se ferme pas à la culture occidentale. Toutefois, elle dit avoir rencontré des difficultés pour intégrer. En cause: la langue néerlandaise.« J’avoue que mon intégration n’a pas été facile. Depuis que je suis arrivée, je fais des cours en néerlandais. Car je vis dans une zone flamande (La région linguistique néerlandaise recouvre 44 % de la superficie du pays et compte cinq provinces et 308 communes). Ici, on ne parle pas la langue française », a fait savoir Marème, qui souligne avoir participé « à des journées d’intégration de sa ville.»