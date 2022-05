Migrations - Saint-Louis: Zoom sur la détresse des épouses, mères et enfants dévastés par l'émigration clandestine

"Mon mari s'étant remarié avec une Italienne avant de mourir là-bas"

« Mon mari m’avait prévenu qu’il allait partir, mais il l’avait caché à ses parents. Par la même occasion, il m’avait sommée de ne rien dire à personne. Je ne savais plus quoi faire, j’étais trop effrayée ce jour-là. Il m’avait rassuré en me disant qu’il n’aura pas de problèmes. On l’avait payé pour amener les gens, il était le capitaine de la pirogue lui et ses trois autres copains », confie-t-elle.Pendant ce voyage, Mamadou Sarr a perdu la vie. Une nouvelle qui sera annoncée à sa femme et à ses enfants par l’un de ses trois amis qui a été sauvé. Depuis lors, la veuve livrée à elle-même se débrouille de gauche à droite pour entretenir ses deux enfants de bas âge.« Je me suis mise dans la vente de poisson avec l’aide des amis de mon mari. Après la mort de celui-ci, il m’amenait un peu de poisson. Dès fois, il me donnait 1000 francs par-ci 2000 par-là, mais ça n’a pas continué, car ils ont aussi leurs familles. C’est par la suite que je leur ai demandé de me fournir du poison pour que je le vende afin de ne plus tendre la main. C’est une situation vraiment difficile. Mes enfants ne connaissent pas bien leur papa. Il est mort lorsqu’ils avaient 8 et 2 ans. Je n’ai pas eu le temps de me remarier. La majeure partie des hommes que je rencontre sont tentés par l’émigration et je n’ai pas envie de revivre ce que j’ai vécu avec Mamadou Sarr », déclare-t-elle.À quelques rues de chez Mme Sarr, nous retrouvons F. Ndiaye, Mme Beye, elle n'a plus de nouvelles de son mari depuis 13 ans. Son époux est parti depuis 2004, alors qu’elle venait d’accoucher de son cadet qui a maintenant 18 ans. « Il était parti en Italie. Il était d’abord parti en Espagne, après il a rallié l’Italie. Il m’avait prévenu de son départ, je lui répétais de ne pas y aller, mais il ne m’a pas écouté, c’est comme si je sentais que ça allait mal se passer. Il est parti aux alentours de 3 heures du matin, je n’oublierais jamais cette soirée de la vie. Je ne possédais pas encore de téléphone. Du coup, je ne pouvais pas prévenir ses parents pour qu’ils le stoppent. J’étais obligée d’attendre l’aube pour me rendre chez mes beaux-parents pour les prévenir. Après son voyage, il n'est revenu qu'une seule fois. Mais depuis 2009, je n’ai plus eu de ses nouvelles et je ne l’ai plus revu. J’ai effectué toutes les démarches pour le retrouver. En vain. Je suis parti dans les télévisions, radios, de même que dans les associations pour émigrés, mais rien. C’était trop dur pour moi et les enfants. On n’avait plus de soutien. Et c’était trop dur de survivre parce que je n'avais personnes pour m’aider à prendre en charge ma famille », raconte la dame Ndiaye,Qui poursuit difficilement: « Je me suis mis à vendre du poisson. A ma descente, je prenais ce qui n’était pas vendu pour préparer le dîner à mes enfants. J’ai deux garçons et une fille. Ils ne vont pas à l’école. Mes deux fils se rendent à la plage de Diamalaye pour aider les pécheurs à décharger leurs pirogues et gagner un peu d’argent. Quant à ma fille, elle s’occupe des tâches ménagères, elle est mariée maintenant ».Arrêtant son récit par moment pour essuyer ses larmes qui perlaient ses joues ridées à cause de la douleur des souvenirs qui remontent, F. Ndiaye, âgée de 43 ans a déjà l’apparence d’une femme de 60 ans à cause des soucis et du stress qu’elle a accumulés avec la disparition de son époux.Poursuivant, elle affirme que finalement après plusieurs années de disparition, elle a enfin eu des nouvelles de son mari. « En 2021, un dimanche qui restera à jamais marqué dans ma mémoire, on a entendu à la radio plus précisément a l’émission Xalass qu’on a annoncé sa mort, on a donné son nom et son prénom et son pays d’origine de même que sa ville. Il s’était remarié en Italie et avait fondé sa famille. Comme il était le père de mes enfants avec ma belle-famille on a tout fait pour entre en contact avec les gens qui étaient avec lui là-bas. C’était vraiment une rude découverte j’avais trop mal, avant de partir, il travaillait ici comme pécheur et gagnait moyennement sa vie. Quand on a appris sa mort, je leur ai annoncé la nouvelle, ils étaient tristes, mais au moins, ils ont su la vérité et j’étais soulagé et ils ont su que leur père est enterré en Italie, car sa deuxième femme une Italienne a refusé qu’on rapatrie le corps de mon mari », narre-t-elle.