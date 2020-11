Surpêche, Brèche et Emigration: Saint-Louis, une vieille ville endeuillée, frustrée et terrifiée (REPORTAGE)

Selon le président de l'Association des pêcheurs de Guet Ndar, "rien que la brèche a tué au moins 400 pêcheurs depuis 2013".

Le phénomène de l'émigration clandestine n'a peut-être jamais connu une ampleur aussi tragique au Sénégal depuis les années 90 où les premières "pirogues de la mort" sont arrivées dans Les Canaries. Des centaines de disparus sont annoncées par les organisations internationales comme l'OIM (rattachée à l'ONU) et Alarm Phone. Et même si les autorités sénégalaises contestent les chiffres, il n'en demeure pas moins qu'entre Mbour, Dakar et Saint-Louis et bien d'autres localités du pays, plusieurs familles sont touchées par les récents drames en mer entre octobre et novembre.En se rendant dans la première capitale du Sénégal, PressAfrik a pu découvrir que le phénomène qui est en train de décimer la jeunesse sénégalaise a plusieurs soubassements, même s'il est parti des villages de pêcheurs. En effet, selon des sources établies dans Les Canaries rapportées par la presse, la majeure partie des migrants qui débarquent en Espagne par les pirogues sont des pêcheurs. Ces derniers, qui éprouvent d'énormes difficultés dans leur secteur d'activité, ont entraîné dans leurs dangereux périples d'autres jeunes qui s'activaient dans d'autres secteurs ou qui n'avaient aucun emploi.Au quartier Pikine de Saint-Louis, par exemple, notre équipe a rencontré la veuve d'un certain Omar Sow, qui fait partie des 150 migrants dont la pirogue avait explosé en pleine mer. Elle confie que son mari porté disparu était livreur et s'en sortait pas mal.Dans une autre demeure endeuillée de la même localité, les parents d'une des victimes de l'émigration clandestine nous sont confiés que leur fils était un tailleur réputé qui avait fini de faire ses preuves jusqu'en Mauritanie. Ils ont d'ailleurs été surpris de l'annonce de son décès par l'émigration clandestine.Les Licences de pêche octroyées aux navires industriels, les accords signés avec la Mauritanie et la Brèches sont les maux qui empêchent les Saint-Louisiens de dormir. Tous les acteurs de la Pêche interrogés sur la question de l'émigration clandestine ont évoqué ces trois problèmes comme étant les causes de la ruée des jeunes vers les "pirogues de la mort".Rencontrés juste après avoir débarqué d'une campagne en mer, de jeunes pêcheurs qui sont revenus avec un butin très insignifiant ont fustigé la présence des navires industriels et la persécution dont ils font l'objet de la part des gardes côtes mauritaniens. Quant aux notables de ce quartier de pêcheurs, ils n'apprécient guère qu'un officier et agent mauritanien installe ses bureaux dans leur quai de pêche pour ensuite leur dicter sa loi.