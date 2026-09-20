Mimi Touré : La « Super-Viseure » de Diomaye

Figure incontournable de l'échiquier politique sénégalais, Aminata « Mimi » Touré poursuit son parcours de combattante à la tête du parti présidentiel Kiiraay Les Patriotes républicains, lancé en juillet 2026 par le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye.



Ancienne Première ministre et figure de premier plan de l'ancien régime avant sa rupture fracassante avec Macky Sall en 2022, elle a su rebondir en s'alliant à la coalition victorieuse de 2024. Aujourd'hui, forte de cette trajectoire faite d'alliances et de combats institutionnels, elle met toute son expérience au service de la nouvelle formation présidentielle.



Endossant pleinement le costume de « sergent recruteur », Aminata Touré pilote avec une redoutable efficacité la massification du parti à travers le pays, orchestrant les ralliements massifs d'élus locaux et de cadres venus d'horizons divers, de l'APR au PDS en passant par des pans de PASTEF.



Pour elle, cette stratégie répond à un impératif d'élargissement et de rassemblement face aux défis de l'heure : la massification du parti afin de faire face à Pastef.



Portée par cette dynamique, elle n'hésite pas à s'attaquer aux bastions réputés imprenables de l'opposition, actant le ralliement de figures et de maires clés jusque dans les fiefs de l'ancien pouvoir.



Face aux critiques l'accusant d'orchestrer la « transhumance » ou d'attiser des divisions au sommet de l'État, la superviseure générale oppose un démenti ferme et assume ses choix avec pragmatisme.



Interrogée sur les rumeurs de discorde entre le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, elle tranche nettement : « Je n’ai aucune part de responsabilité dans cette discorde. Moi, je n’ai fait que suivre la logique des choses. » Elle rappelle avec constance que son engagement s'inscrit dans la continuité de son soutien indéfectible au projet présidentiel et à la stabilité des institutions.



Alors que se profilent les échéances électorales de 2027, Mimi Touré affiche une confiance inébranlable et se projette déjà dans la reconquête des collectivités territoriales avec plus de la moitié des maires du pays ralliés sous la bannière de Kiiraay.



Défendant avec hargne le bilan économique du régime, la résilience du pays et le respect strict du calendrier républicain, elle entend s'imposer durablement comme la stratège incontournable d'un pouvoir résolu à consolider sa majorité : « Nous serons prêts, quelle que soit la date qui est fixée », martèle-t-elle, incarnant plus que jamais le fer de lance politique de Bassirou Diomaye Faye.