Mimi Touré attend du Conseil constitutionnel l'invalidation de la loi maintenant Macky à la tête du pays

Hier à l'Assemblée nationale pour le vote de la loi prolongeant le mandat du Président Macky Sall bien que la CONSTITUTION dise clairement que "Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs". J'espère que la loi votée hier sera déclarée inconstitutionnelle par le Conseil…

Mimi Touré, ex candidate à la présidentielle de février 2024 s'est prononcé sur la situation actuelle du pays. Une situation qui découle de la décision de Macky Sall à annuler sine die le scrutin. « Hier, à l’Assemblée nationale pour le vote de la loi prolongeant le mandat du Président Macky Sall bien que la CONSTITUTION dise clairement que “Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs”. J’espère que la loi votée hier sera déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel chargé du contrôle de conformité des lois et que l’élection présidentielle se tiendra bien le 25 février prochain », a-t-elle publié.