Mimi Touré et son "KO" : "Il y a une grande part de show, pour les caméras et l’opinion"

La mandataire de la coaliton Benno Bokk Yakaar (BBY) pour les dépôt des listes de parrainages bat en brèche l’information selon laquelle elle aurait reçu un coup de poing lors de la bagarre survenue au Conseil constitutionnel, lundi dernier. Selon Aminata Touré, elle n’est pas au courant d’un tel fait.





Dans une interview accordée à "L’Observateur", l’Envoyée spéciale du président de la République s’étonne d’entendre une telle chose. «Ha oui, je ne suis pas au courant d'un tel coup de poing ni d'un KO. Pour y arriver, il aurait fallu mettre Ko d'abord tous les agents de sécurité qui m'accompagnaient et la forte délégation de Benno bokk yaakaar qui était avec moi», explique-t-il.



L’ancien Premier ministre de souligner que : «Nous savons prendre nos dispositions sécuritaires également. Il y a eu une grosse bousculade, provoquée par ceux qui voulaient faire du forcing et qui n'y sont pas arrivés. Il ne pouvait pas être question de les laisser, mais les choses se sont calmées et le processus s'est normalement déroulé par la suite».



« Vous savez, avance-t-elle, il y a une grande part de show, pour les caméras et l’opinion, mais le plus souvent entre responsables politiques, tout reste à dimension générale. Et, c’est tant mieux pour notre démocratie».