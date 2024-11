Mimi Touré sur les révélations de Adama Faye : "Les faits sont d'une extrême gravité...Les Sénégalais doivent être édifiés"

Les révélations de Adama Faye, beau-frère de l’ancien Président Macky Sall rapportant publiquement des faits de corruption entre l’ancien chef d’Etat et son ancien Premier ministre, Amadou Ba, font couler beaucoup d’encre. Réagissant à cette sortie fracassante du frère de l’ancienne Première dame Marième Faye Sall, lors d'une émission sur la Sentv, Aminata Touré est d’avis que ces « faits sont d’une extrême gravité ». Selon l’ancienne collaboratrice de Macky Sall, « les Sénégalais doivent être édifiés ».



"Les propos de Adama Faye, beau-frère de l’ancien Président

Macky Sall rapportant publiquement des faits de corruption entre Macky Sall et son ancien Premier Ministre Amadou Ba sont d’une extrême gravité!

Les sénégalais doivent être édifiés sans délai sur cette dénonciation publique jamais vue au Sénégal impliquant un ancien président et son premier ministre", a-t-elle écrit dans un post sur X (ancienne Twitter).