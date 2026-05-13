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Médine : le pèlerin sénégalais Ibrahima Mbaye, âgé de 81 ans, est décédé des suites d’un malaise



Médine : le pèlerin sénégalais Ibrahima Mbaye, âgé de 81 ans, est décédé des suites d’un malaise
La Direction générale au pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam a annoncé que le nommé Ibrahima Mbaye, âgé de 81 ans, est décédé ce mercredi 13 mai, à Médine, «des suites d’un malaise», dans un communiqué.

Le défunt pèlerin faisait partie du regroupement Rao  Peulh. «Il repose désormais dans les cimetières de Médine», précise la note.  

Pour rappel, pour le Hajj 2026, le Sénégal a obtenu un quota officiel de 12 860 pèlerins. Le transport de ces fidèles vers l'Arabie Saoudite, incluant Médine, a débuté le 8 mai 2026 via Air Sénégal International avec 25 vols programmés. Sur le total, 1 860 pèlerins sont pris en charge par la Délégation générale au pèlerinage (DGP) et environ 11 000 par des agences privées. Le 11e vol de la DGP est arrivé à Médine, ce mercredi, à 03h30 (GMT).
 
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Charles KOSSONOU

Mercredi 13 Mai 2026 - 15:03


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