Ministère de l'Intérieur: décès de l'assistant d’Aly Ngouille Ndiaye, le Major Moussa Diop

Le ministère de l’Intérieur vient d’être frappé par un deuil. L'assistant du ministre Aly Ngouille eAdjudant Major Moussa Diop, est décédé ce mercredi 24 juin, quelques heures après le décès de son père. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur lui-même, via sa page Facebook.



Pour l'heure, l'on ignore les causes du décès. A noter que beaucoup d'agents du département ministère ont été testés positifs au coronavirus. Parmi eux le Directeur de Cabinet du ministre de l'Intérieur et huit (8) autres personnes contacts avec le premier patient. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye s'est mis en quatorzaine depuis lors.



PressAfrik présente ses condoléances à la famille éplorée et au ministère de l'Intérieur.