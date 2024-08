Ministère de l'Urbanisme : les chefs de service du domaine, de l’urbanisme et du cadre de vie des 14 régions du pays se sont réunis ce lundi à Thiès

Les chefs de service du domaine, de l’urbanisme et du cadre de vie des 14 régions du pays se sont retrouvées lundi à Thiès.

« L’objectif de cette rencontre est de définir ensemble des procédures, améliorer notre offre de service », a expliqué le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du Territoire, Moussa Bala Fofana.

D’après M. Fofana, il s’agit de « voir l’état de nos équipements, de nos espaces d’accueil et voir ce que nous pouvons améliorer pour que les Sénégalais, qui viennent demander une autorisation de construire, une demande de lotissement ou tout autre service, aient le sentiment que leur dossier a été traité avec la rapidité et la qualité qui sied ».

Pour le ministre, le but est de « voir les voies et moyens de mettre en œuvre les directives du président de la République, qui accorde une importance à la qualité de service ».

Cette rencontre permettra également aux participants, selon lui, de faire le point sur l’état des espaces d’accueil, des services de l’urbanisme ; voir les améliorations possibles à apporter sur les procédures pour que les populations sentent la présence de l’État, à travers la qualité de l’accueil qui leur est réservé et la diligence avec laquelle leurs requêtes sont traitées.