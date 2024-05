Ministère des Affaires étrangères : Plus de 70 diplomates rappelés

Ça bouge dans les couloirs de la diplomatie sénégalaise. Pour cause, 70 diplomates en poste à l’étranger ont été rappelés, selon L’Observateur. La même source précise que c’est la nouvelle ministre de l’intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall, qui a pris la décision. Cette dernière concerne, selon le journal, les « vice-consuls, les chefs de bureau économique, les secrétaires et attachés d’ambassade ».



« Les messages de rappel communiqués aux postes diplomatiques sont notifiés aux intéressés. A ces derniers, il est demandé de communiquer la composition de leur famille en vue de l’acquisition, par les Affaires étrangères, des titres de voyage », a rapporté la source qui précise que l’Etat du Sénégal va prendre en charge les billets d’avion pour le retour du conjoint et jusqu’à 5 enfants. « Un forfait bagage sera versé aux agents rappelés », a informé le ministère.



Ce dernier a notifié que « les rappels ne seront effectifs qu’à partir du mois de juillet ».