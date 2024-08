Ministère du Commerce et de l’Industrie : Ibrahima Ngom évoque des conditions de travail pénibles

Invité de l’émission MidiKeng ce vendredi, le secrétaire général du syndicat des agents de l’administration du Commerce (SYNACOM) Ibrahima Ngom, est revenu sur les conditions de travail des agents et les discussions en cours avec le ministre de tutelle, Serigne Guèye Diop. Selon lui, beaucoup d’agents, sont dans une situation de précarité.



« Des agents temporaires ne sont pas recrutés jusqu’à présent alors qu’ils exercent depuis de longues années. Ils n’ont aucune sécurité sociale », a souligné Ibrahima Ngom. Il est également revenu sur le traitement salarial discriminatoire des contrôleurs, de l’ENA comme nous », a soutenu le commissaire aux enquêtes économiques sur le plateau de PressAfrikTVhd.



Le syndicaliste a aussi déploré les conditions de travail pénibles que subissent les agents du ministère du Commerce. « Nous devons couvrir de vastes territoires dont certains sont enclavés et nous ne disposons pas assez de véhicules et de la ressource humaine. Mais, nous reconnaissons les efforts entrepris, notamment l’achat de 100 nouveaux véhicules », a-t-il dénoncé.



« Nous réclamons aussi plus de transparence dans la gestion du fonds d’équipement afin de moderniser les infrastructures du ministère et les équipements », a-t-il ajouté.



Cependant, le secrétaire général a soutenu que des discussions ont eu lieu avec le ministre de tutelle pour arrondir les angles.



Pour rappel, cette rencontre intervient après la sortie du syndicat dénonçant une gestion solitaire du ministre Serigne Guèye Diop. Il a aussi annoncé un accord de principe entre le syndicat et le ministre en vue de solutionner les problèmes auxquels sont confrontés les travailleurs.