Ministère du Commerce : les commissaires aux enquêteurs économiques réclament une revalorisation salariale

Les commissaires aux enquêtes économiques réclament la finalisation de la reforme institutionnelle devant mettre entre autres, la mise sur pied du comité de direction générale ou encore la revalorisation salariale. Ils l’ont fait savoir lors du Week- end d’intégration qu’ils ont tenu samedi à Saly.



Profitant de la randonnée qui a pour objectif de les rapprocher, les commissaires aux enquêtes économiques ont élevé la voix pour réclamer la mise en place d’une œuvre efficace de la loi sur les prix. Amadou Touré Niane, le président de l’amical des commissaires aux enquêtes économiques du Sénégal : « C’est en 2021 qu’il y a eu la loi 2021- 2025 sur les prix et la protection du consommateur. Une loi qui donne beaucoup de prérogatives à l’administration du commerce, mais dont la mise en œuvre nécessite, un suivi un attelage institutionnel beaucoup plus soutenu avec beaucoup plus d’efficacité », a-t-il indiqué.



Dans la dynamique de faire de leur département un ministère de souveraineté, ils recommandent la mise sur pied de trois directions générales. « Le président de la République est très conscient qu’il nous faut quand même finaliser la reforme institutionnelle qui doit non seulement faire du commerce un ministère de souveraineté mais aussi ériger les directions qui sont au niveau de ce ministère en Directions générales. Notamment la direction générale de la transformation et du contrôle économique, la direction générale du commerce extérieure, la direction générale des petites et moyennes entreprises », a soutenu Amadou Touré Niane.



« Avec l’effort de revalorisation que nous revendiquons depuis longtemps parce qu’étant mis en rade du système de rémunération des agents sortant de l’école nationale de l’administration ça peut faire de gros efforts sur le système de protection du consommateur », a estimé le président de l’amicale des enquêteurs économiques.