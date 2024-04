Ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba dans sa zone de confort

Cheikh Diba est un inspecteur des impôts et domaines. Il vient d’être nommé au très stratégique ministère des Finances et du Budget. Réputé pour sa compétence et sa rigueur M. Diba était jusqu’à un passé récent le directeur de la programmation budgétaire au sein de la direction générale du Budget.



Aujourd'hui nommé ministre des Finances et du Budget, l’inspecteur des impôts et domaines n’est pas dans un terrain inconnu. Dans un gouvernement dit "de rupture", le nouveau ministre des Finances et du Budget aura certainement un rôle central à jouer.



Le désormais ancien directeur de la programmation budgétaire a été longtemps conseiller spécial de Amadou Ba au ministère des Finances et du budget avant de monter en grade avec la nomination de Moustapha Ba. Il a fait plus d'une dizaine d'années dans ce département où il a participé à toutes les négociations internationales mais aussi aux longues heures et nuits de préparation et de répartition du budget des différents départements. Cheikh Diba ne devrait pas avoir de difficultés à retrouver ses marques au sein de ce département.