Ministre, vice-président FSF, président Ligue Amateur, le cumulard Abdoulaye Sow ne lâchera aucun poste

Président de la Ligue amateur de football, vice-président de la Fédération sénégalaise de football et, par ailleurs, tout nouveau ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Sow est un bienheureux cumulard, notent nos confrères du journal Le Témoin. Adepte des conflits d’intérêts aussi.



En dépit de son nouveau poste de ministre, l’ancien directeur du Coud ne compte pas quitter le monde du football comme il l’a indiqué hier mercredi à Thiès, après la victoire du Sénégal devant la Guinée Bissau. « Cumul de fonctions ? Je ne fais pas de cumul de fonctions. J’ai un mandat qui est toujours en cours. Je prendrai mes responsabilités le moment venu. Mais je précise que personne ne peut me sortir du football », a martelé Abdoulaye Sow à sa sortie des tribunes lors du match Sénégal-Guinée Bissau.



Abdoulaye Sow est membre du gouvernement et siège à la même table du Conseil des ministres que son collègue Matar Ba (un ancien dirigeant du mouvement navétanes comme lui !). Il est vice-président de la Fédération sénégalaise de football qui est délégataire de pouvoirs du ministre Matar Ba, en charge des Sports, et donc d’un gouvernement où siège…Abdoulaye Sow. Et Abdoulaye Sow persiste à dire malgré tout qu’il n’est non seulement pas un cumulard mais aussi qu’il se trouve pas en situation de conflit d’intérêts, s'indigne le journal.