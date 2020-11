Mirko Manzoni (ONU): «La catastrophe humanitaire au Mozambique est amplifiée par le terrorisme»

Avec notre invité ce matin, on parle de la situation dans le Cabo Delgado, cette province du nord du Mozambique qui connaît depuis 3 ans des attaques de djihadistes se revendiquant du groupe État islamique. La situation s'y est dégradée ces dernières semaines. Le nombre de personnes déplacées a dépassé les 350 000, et le nombre de morts civils est déjà deux fois plus important qu'en 2019. Mirko Manzoni est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mozambique. En ligne de Maputo, il répond à François Mazet.