Moise Rampino et Assane Diouf jugés en Décembre

Le tonitruant Moise Rampino, souteneur inconditionnel de Karim Wade n’a pas été évacué au pavillon spécial de l’hôpital Dantec, il est toujours en détention à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Reubeuss. Si l’on se fie aux proches du dossier contacté par le quotidien l’As, lui et l’insulteur public numéro 1 Assane Diouf vont comparaitre en décembre.



Rampino est en détention depuis février 2018 pour usurpation de fonction, d’identité numérique, chantage, extorsion de fonds, diffamation et association de malfaiteurs. Quant à Assane Diouf il est poursuivi pour insultes contre plusieurs personnalités.