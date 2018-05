Mondial 2018 - Opa Nguette dans le doute : "ma situation est très embêtante "

A un peu plus d’un mois de la Coupe du monde, le jeune international sénégalais du FC Metz, Opa Nguette voit ses chances figurer dans la liste des 23 "Lions" sélectionnés par Aliou Cissè fondre au fil des circonstances.



En effet, buteur lors du dernier match du Sénégal lors des éliminatoires du Mondial 2018, contre l'Afrique du Sud, Nguette était bien parti avant qu'une blessure ne vienne compromettre sa deuxième partie de saison. Titulaire avec Metz en première partie du championnat, le natif de Mantes-La-Jolie a perdu sa place après l'arrivée de Frédéric Hantz sur le banc du FC Metz.

"C'est vrai que c'est un peu difficile en club où je ne joue pas depuis quelque temps. L'entraîneur ne me fait plus confiance (...) Je ne saurais l'expliquer. Il faut juste que ce sont les choix du coach. Je n'y peut rien. Tout ce que j'essaie de faire , c'est de continuer à bosser", a-t-il confié au journal L'Observateur.



Pour ce qui s'agit de la Coupe du monde, Nguette essaie de s'accrocher à un espoir infime tout en reconnaissant que sa situation est très complexe. "C'est agaçant. Je suis un footballeur, j'ai forcément besoin de temps de jeu. Il y a la Coupe du monde qui arrive. C'est un peu embêtant d'être dans cette situation. Maintenant, j'essaie de garder la forme en bossant à côté ", dit-il.