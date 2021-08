Mondial 2022 : le calendrier des éliminatoires en Afrique (septembre 2021)

Mercredi 1er septembre (1ère journée)



Centrafrique vs Cap-Vert (Groupe C)

Guinée-Bissau vs Guinée (Groupe I)

Sénégal vs Togo (Groupe H)

Libye vs Gabon (Groupe F)

Mali vs Rwanda (Groupe E)



Jeudi 2 septembre



RD Congo vs Tanzanie (Groupe J)

Kenya vs Ouganda (Groupe E)

Namibie vs Congo (Groupe H)

Madagascar vs Bénin (Groupe J)

Niger vs Burkina Faso (Groupe A)

Maroc vs Soudan (Groupe I)

Algérie vs Djibouti (Groupe A)

Égypte vs Angola (Groupe F)



Vendredi 3 septembre



Zimbabwe vs Afrique du Sud (Groupe G)

Mozambique vs Côte d’Ivoire (Groupe D)

Mauritanie vs Zambie (Groupe B)

Nigeria vs Liberia (Groupe C)

Ghana vs Éthiopie (Groupe G)

Tunisie vs Guinée Équatoriale (Groupe B)

Cameroun vs Malawi (Groupe D)



Dimanche 5 septembre (coup d’envoi de la 2e journée)



Rwanda vs Kenya (Groupe E)

Togo vs Namibie (Groupe H)

Gabon vs Égypte (Groupe F)



Lundi 6 septembre



Bénin vs RD Congo (Groupe J)

Ouganda vs Mali (Groupe E)

Djibouti vs Niger (Groupe A)

Afrique du Sud vs Ghana (Groupe G)

Guinée vs Maroc (Groupe I)

Liberia vs Centrafrique (Groupe C)

Côte d’Ivoire vs Cameroun (Groupe D)



Mardi 7 septembre



Zambie vs Tunisie (Groupe B)

Tanzanie vs Madagascar (Groupe J)

Malawi vs Mozambique (Groupe D)

Congo vs Sénégal (Groupe H)

Éthiopie vs Zimbabwe (Groupe G)

Guinée Équatoriale vs Mauritanie (Groupe B)

Cap-Vert vs Nigeria (Groupe C)

Burkina Faso vs Algérie (Groupe A)

Soudan vs Guinée-Bissau (Groupe I)

Angola vs Libye (Groupe F)



