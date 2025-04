Mondial Beach Soccer : Le Sénégal dans le groupe C en compagnie de l'Espagne, du Chili et du Tahiti

Les « Lions » du Sénégal de la plage connaissent dorénavant leurs adversaires pour le premier tour de la Coupe du monde de Beach Soccer 2025.



Les partenaires d'Al Seyni Ndiaye sont logés dans la poule C aux côtés de l'Espagne, du Chili et du Tahiti.



Pour rappel, lors de la dernière édition le Sénégal était éliminé en phase de groupes et visera cette fois-ci les phases finales.



La compétition se déroulera du 1er au 11 mai 2025 aux Seychelles, une première Afrique.