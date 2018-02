Mor Ngom : «Tout ce que Sonko dit dans son livre est faux»

Suite aux propos tenus par Ousmane et Cie lors de la cérémonie de dédicace de son livre «Pétrole et Gaz au Sénégal, Chronique d’une Spoliation» accusant le régime de Macky Sall d’avoir dilapidé les ressources énergétiques sénégalaises, les cadres républicains lui ont porté la réplique. En effet, lors de leur conférence de presse de ce jeudi, leur coordonnateur, Mor Ngom, s’en est vivement pris à l’ancien inspecteur principal des impôts qui, selon lui, n’a fait que du faux, tout en lui reprochant d’avoir plagié un rapport de Pétrosen.



«J’ai même du mal à prononcer le nom de Ousmane Sonko. Tout ce qu’il a écrit est faux. Il n’a fait que reproduire dans son ouvrage des informations tirées du rapport de Pétrosen », a-t-il martelé. Allant plus loin, M. Ngom a déclaré que c’est une tactique qui est vouée à l’échec car, contrairement à ce que décrie M. Sonko, Macky Sall et son gouvernement gèrent parfaitement les dossiers liés au pétrole sénégalais.



Mor Ngom n’a pas non plus épargné le premier chef de gouvernement sous le règne de Macky Sall : «Abdoul Mbaye manque de reconnaissance. Il n’avait aucun mérite pour occuper le poste de Premier ministre lors de la formation du premier gouvernement de Macky Sall».



Quant à son prédécesseur à la tête des cadres républicains, M. Ngom soutient que ce dernier est en train de se décrédibiliser aux yeux des Sénégalais : «Thierno Alassane Sall ne connaît pas et ne peut pas faire de la politique. Il est en train de perdre ses valeurs. De 2009 à 2012, nous avons été ensemble et il ne s’est jamais opposé aux décisions prises au sein du parti. C’est pour cela que je suis étonné de la manière dont il a retourné sa veste pour adopter une telle posture vis-à-vis de l’APR».