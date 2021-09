Mort d’un couple et leur bébé dans un incident à Palmeraie : le gardien de la résident placé en garde à vue

Le gérant de la résidence « la Palmeraie » de Saly, à Mbour, où s’est déclaré un incendie mortel dimanche, emportant le couple Tavarez et leur bébé d’un an, a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour « homicide involontaire et mise en danger de la vie d’autrui ».



En effet, les victimes, venues de Saint-Louis, avaient loué la villa le temps du week-end. Selon Libération, il est ressorti de l’enquête que l’incendie serait parti d’un court-circuit dû à une négligence certaine.



Le plus grave, rapporte la même source, est le fait que le gérant en cause avait loué clandestinement la maison sans tenir au courant les propriétaires.