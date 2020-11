Mort de Doudou Faye en mer : l'Institut Diambars dément que le jeune soit un de ses pensionnaires

Des informations relayées par la presse notamment internationale, présentent Doudou Faye, victime de l'émigration clandestine et décédé en mer comme un pensionnaire de l'Institut Diambars, basé à Saly (80 kilomètres de Dakar).



L'institut Diambars s'incline devant la mémoire de ce jeune sénégalais, passionné de football et qui a douloureusement péri dans des circonstances atroces, mais dément catégoriquement qu'un seul de ses pensionnaires soit concernés par cette vague d'émigration clandestine.



Une simple vérification de la part de la presse y aurait conclu, estime l'institut Diambars, créé depuis 2003, et faisant de la "passion du football un moteur pour l'éducation".