Mort de Fallou Sène : Cheikh Bamba Dièye ne croit pas à la volonté du gouvernement de faire la lumière

Suite à la mort de l’étudiant Mouhamadou Fallou Sène mardi lors des affrontements entre les forces de sécurité et les étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), Cheikh Bamba Dièye condamne et se désole. Ainsi, l’ancien maire de la ville de Saint-Louis appelle à une enquête transparente pour que le coupable soit identifié et traduit devant la justice.



Toutefois, il doute de la décision annoncée du gouvernement de faire la lumière sur le drame qui s'est produit mardi. « Nous savons comment le Sénégal est fait pour faire semblant qu’une enquête soit ouverte alors qu’on sait strictement qu’ils ne font absolument rien », peste-t-il.



Le responsable politique ajoute que lorsque l’Etat du Sénégal par le biais des ressources des Sénégalais mettent autant d’argent pour assurer la sécurité des citoyens. Il n’est pas concevable qu’on puisse arriver à des situations à utiliser des armes fatales sur des populations encore moins sur des étudiants.



Cheikh Bamba Dièye a également dit tout son mal face à la situation qui a prévalu mardi dans la ville qu'il a eu à administrer. « J’ai eu beaucoup de regret et d’amertume. Parce qu’il n’est jamais souhaitable de perdre une vie humaine, encore moins s’il s’agit d’un jeune étudiant. Je pense que c’est le lieu pour moi en tant que responsable politique d’en rappeler à la sérénité dans tous les côtés, pour que cette affaire ne puisse pas déboucher à une situation d’instabilité chronique », a déclaré l’ancien maire de Saint-Louis.