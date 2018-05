Mort de Fallou Sène : l'UVS suspend tous ses examens

L'Université virtuelle du Sénégal a suspendu tous les examens qui étaient programmés en cette période à cause du décès de l'étudiant Mohamed Fallou Sène.



Dans une note d'information publiée sur le compte Twitter de l'UVS, le Direction de la formation et de l'ingénierie pédagogique renseigne qu'il est "porté à la connaissance des étudiants de la Licence 1 de la Promotion 4 du Pôle Sciences économiques, juridiques et de l'administration (SEJA) et de la promotion 5 que tous les examens déjà programmés sont suspendus en raison des événements malheureux survenus récemment au sein de la communauté universitaire".



Dans la même note, l'université virtuelle du Sénégal que les nouveaux calendriers réaménagés seront communiqués aux étudiants.