Mort de Prosper Clédor Senghor : le SUDES /ESR observe une semaine de deuil en guise d'hommage posthume

Le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES), section enseignement supérieur, se solidarise avec toute la communauté universitaire (Etudiants, PA TS, PER) en observant une semaine de deuil en guise d'hommage posthume à l’étudiant Prosper Clédor Senghor décédé le mercredi 21 février 2024, suite à ses blessures survenues durant les affrontements entre étudiants et les forces de défense et de sécurité (FDS).



"L'université Gaston Berger de Saint-Louis est une fois de plus endeuillée par le décès ce mercredi 21 février de Monsieur Prosper Clédor SENGHOR, étudiant inscrit en Licence 1 de Mathématiques appliquées et Sciences Sociales (MASS) à J'UFR SAT, suite à ses blessures survenues durant les affrontements entre étudiants et les forces de défense et de sécurité (FDS)", lit-on dans un communiqué Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (SUDES), section enseignement supérieur.



Selon le document, cette "mort vient s'ajouter à la liste macabre enregistrée par l'UGB après celles de Mouhamadou Fallou SENE et d'Alpha Yéro TOUNKARA. Face à ces évènements tragiques, la Section SUDES /ESR de l'Université Gaston Berger de Saint Louis exprime sa compassion et sa solidarité à l'endroit des familles éplorées et à toute la communauté universitaire".



Elle lance un appel aux autorités compétentes à prendre toutes les mesures idoines pour faire la lumière sur cette affaire afin que justice soit rendue équitablement dans les meilleurs délais.



"La Section SUDES /ESR s'indigne et déplore l'escalade de la violence qui sévit au sein de l'université Gaston Berger, devenue un véritable champ de bataille voire de guerre. La Section SUDES /ESR interpelle tous les acteurs à œuvrer pour apaiser la situation et dénouer la crise pour le retour au calme au sein du campus universitaire".



Toutefois, elle demande le "retrait des forces de défense et de sécurité (FDS) dans l'environnement immédiat de l'espace universitaire en vue de permettre un déroulement convenable des activités pédagogiques et administratives dans un environnement apaisé indiqué pour l'éclosion des talents intellectuels".



La Section SUDES /ESR se solidarise avec toute la "communauté universitaire (Etudiants, PA TS, PER) en observant une semaine de deuil en guise d'hommage posthume au regretté Monsieur Prosper Clédor SENGHOR".