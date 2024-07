Mort suspecte à Golf Sud : deux personnes déférées pour homicide volontaire

Le quartier de Golf Sud, dans la banlieue dakaroise, est secoué par une affaire de mort suspecte impliquant deux individus désormais déférés pour homicide volontaire. Les accusés, L. F. Mbodji, un chanteur religieux, et K. Baldé, amie de la défunte Y. Ngom, sont au centre de cette tragédie survenue dans la nuit du 2 au 3 juillet.



Selon le quotidien L’Observateur, le corps sans vie de Y. Ngom, une commerçante, a été découvert dans la chambre de K. Baldé à la Cité Fadia. Alertés, les policiers du poste de Golf Sud ont rapidement investi les lieux, découvrant des bouteilles d’alcool, une forte odeur de drogue, ainsi qu'un désordre notable sur le lit et les meubles.



Simultanément, une autre équipe de police s’est rendue à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy des Parcelles Assainies où le corps avait été transporté. Le médecin de garde a confirmé que la dépouille avait été reçue à l’aube.



Lors de leur interrogatoire, K. Baldé a déclaré aux enquêteurs avoir prêté sa chambre à Y. Ngom et à son copain, L. F. Mbodji. Elle a affirmé avoir été alertée vers 4 heures du matin par Mbodji, qui l’informait que Y. Ngom avait subi une crise et qu’il n’avait pas réussi à la réanimer. À son arrivée, elle a trouvé son amie inerte sur le sol.



De son côté, Mbodji, né en 1994, a raconté que lui et la défunte avaient consommé de la drogue « volet » et de l’alcool avant le drame. Dans la panique, il a tenté de réanimer Y. Ngom en l’aspergeant d’eau, sans succès. Il a ensuite alerté la logeuse et fait appel à des amis pour conduire la victime à l’hôpital.



Bien que l’autopsie ait conclu à une mort naturelle, les policiers ont demandé des examens supplémentaires à l’hôpital Fann, notamment après les témoignages de voisins ayant entendu des bruits assourdissants provenant de l’appartement de K. Baldé la nuit du drame. La police scientifique a relevé des traces de blessures et une joue gauche tuméfiée sur le corps de la défunte.



Y. Ngom, divorcée et mère d’un enfant, vivait à la Cité Douanes. L'enquête est toujours en cours.