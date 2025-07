Mort suspecte de François Mancabou : un des ex-codétenu entendu par les enquêteurs

L’enquête sur les circonstances suspectes du décès de François Mancabou connaît un nouveau développement. Son ancien codétenu, Pape Mamadou Seck, arrêté dans le cadre de ce que les autorités avaient présenté comme « l’affaire dite des Forces spéciales de Pastef », a été entendu lundi dernier par le juge du deuxième cabinet.



Considéré comme témoin clé dans cette affaire, Pape Mamadou Seck avait précédemment déclaré avoir reçu des confidences directes du défunt lors de leur détention commune. D'autres détenus présents au commissariat central de Dakar au moment des faits ont également été convoqués pour être entendus par la justice.



François Mancabou avait été arrêté en juin 2022, à la veille d’une manifestation politique à Dakar. Il avait été présenté par les autorités comme un membre présumé des "Forces spéciales", avant de décéder quelques jours plus tard, dans des conditions toujours non élucidées.



La police avait évoqué une tentative de suicide, affirmant qu’il s’était grièvement blessé en frappant violemment la grille de sa cellule. Une version catégoriquement contestée par sa famille, qui dénonce des actes de torture et des traitements inhumains subis lors de sa garde à vue.