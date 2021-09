Moussa Konaté prêté à l’Esperance de Tunis

L’attaquant buteur sénégalais Moussa Konate est désormais un Sang et Or . Le joueur arrive sous forme de prêt avec option d’achat en provenance du Dijon FCO, rapporte le site Taggat.sn.



Auteur de 5 buts en Ligue 1 la saison dernière, l’attaquant international sénégalais (28 ans, 32 sélections, 12 buts) a passé avec succès la visite médicale ce mardi. Pour s’attacher définitivement les services de Konate, les dirigeants Sang et Or devraient verser 2 millions d’euros dans les caisses de Dijon’ informe le site Taggat.sn.