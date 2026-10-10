Mouvement d’humeur : le SYNPAAS annonce des perturbations sur les vols d’Air Sénégal à partir du 15 octobre

Le Syndicat des personnels des activités aéronautiques du Sénégal (SYNPAAS) annonce des perturbations sur les vols d’Air Sénégal à partir du jeudi 15 octobre 2026. Dans un communiqué, le syndicat dénonce le mutisme du ministre des Transports terrestres et aériens, malgré le préavis de grève d’un mois qu’il a déposé.



Le SYNPAAS accuse Air Sénégal SA de refuser de payer sa dette de plus de 31 milliards de FCFA à LAS SA, gestionnaire de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), tout en continuant à assurer la collecte des redevances auprès des passagers.



Malgré les démarches entreprises, le syndicat estime que ses revendications ne sont pas prises en compte.



« Nos revendications ne sont pas prises au sérieux et nos droits sont piétinés par les autorités qui dirigent ce secteur », déplore-t-il.



Le syndicat dénonce le silence des autorités



Soucieux de la continuité du bon fonctionnement de l’Aéroport international Blaise Diagne, le SYNPAAS affirme avoir toujours œuvré pour le maintien d’un climat social apaisé au niveau de la plateforme aéroportuaire.



Depuis l’ouverture de l’aéroport, le syndicat dit avoir privilégié le dialogue social avec les autorités compétentes afin de préserver la stabilité du secteur.



Face aux perturbations annoncées à partir du 15 octobre, le SYNPAAS présente ses excuses aux passagers pour les désagréments susceptibles d’être occasionnés durant cette période.