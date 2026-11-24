C’est l’épilogue d’une bataille qui aura duré plus de 10 mois. Le Sénégal est définitivement le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. Dans l’après-midi de ce mardi, le Tribunal arbitral du sport (TAS), plus haute instance judiciaire dédiée aux litiges sportifs, vient de trancher en faveur des Lions de Teranga, vainqueur de la CAN 2025, et qui avait perdu le trophée sur tapis-vert le 17 mars 2026, suite à la décision le Jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF).



«Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans son appel contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF), concernant la finale de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025 (CAN 2025)», a écrit le Tribunal, qui assure que les motivations de sa décision seront publiées ultérieurement.



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