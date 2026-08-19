Moyen-Orient: l'Iran met en garde contre toute aide des pays du Golfe à l'armée américaine

Ce qu'il faut retenir

► Israël a accusé ce mardi 18 août la Turquie de représenter une « menace » et de préparer un envoi de troupes en Syrie. Ankara dénonce des « allégations infondées ». Plus tôt ce mardi, la Syrie a accusé Israël d'avoir mené des frappes sur la base aérienne militaire d'Abou Douhour, au nord-ouest du pays. Les États-Unis, qui imputent également les frappes menées en Syrie à Israël, ont dénoncé une « escalade inutile ».



► Mardi soir, la France a annoncé qu'elle allait prochainement expulser deux diplomates iraniens en représailles à la décision de l'Iran de décréter persona non grata deux diplomates de l'ambassade de France à Téhéran, a annoncé le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.



► L'Iran a nié ce mardi avoir lancé des missiles en direction des Émirats arabes unis, en réponse à l'accusation par Abou Dhabi du tir par Téhéran de deux missiles balistiques qui visaient des navires dans le Golfe. Plus tôt dans la soirée de mardi, les Émirats arabes unis ont également annoncé suspendre leurs relations commerciales et les transactions financières avec l'Iran.



Dans le sud du Liban, le week-end dernier, l'armée israélienne a tué 11 personnes lors de frappes en dehors de la zone tampon, dont une mère et ses quatre enfants. Les soldats continuent de semer la terreur dans les zones encerclées ou partiellement occupées et plusieurs cas d’enlèvements sont notamment dénoncés. Certaines familles attendent toujours des nouvelles de leurs proches, d’autres ont eu la chance de voir les leurs libérés après plusieurs heures d’interrogatoire.



L'Iran a mis en garde mercredi les pays du Golfe contre toute assistance à l'armée américaine, qui serait considérée comme un soutien aux opérations militaires de Washington contre la République islamique, a déclaré le chef des forces armées iraniennes. « Nous tenons à avertir: toute assistance ou facilitation apportée à l'armée agresseuse américaine équivaut à une participation aux opérations militaires américaines », a affirmé le général Ali Abdollahi dans un communiqué relayé par l'agence Mehr.



Le gouvernement turc a rejeté mercredi les allégations israéliennes selon lesquelles Ankara se préparait à déployer des troupes en Syrie, au lendemain de frappes qui ont visé une base aérienne dans ce pays.



« Les allégations infondées avancées par le cabinet du Premier ministre israélien visent à légitimer les frappes aériennes illégales d'Israël, qui portent atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Syrie », a déclaré la Direction de la communication de la Turquie dans un communiqué relayé par l'agence étatique Anadolu.



Israël a accusé mardi la Turquie de représenter une « menace » en se préparant à envoyer des troupes sur une base en Syrie, frappée lors d'une attaque condamnée par les États-Unis, et qu'ils ont attribuée à leur allié israélien.



Cette frappe marque un acte de défiance rare de la part d'Israël envers Washington, qui a cherché à soutenir le nouveau gouvernement syrien dirigé par un ancien jihadiste allié à la Turquie.



« Israël a averti à plusieurs reprises la Syrie qu'un tel déploiement constituerait une menace pour la sécurité d'Israël. La Syrie a choisi d'ignorer ces avertissements », a déclaré le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahu. Le bureau du chef du gouvernement israélien a publié ce communiqué mardi soir, après une journée de silence officiel de la part d'Israël, et tout en se gardant de reconnaître explicitement la responsabilité d'Israël dans cette frappe sur une base aérienne en Syrie.



Les bombes israéliennes qui se sont abattues sur la base aérienne syrienne d'Abou Douhour ce mardi ont endommagé un aéroport déjà hors-service depuis des années, mais elles assènent un message sans équivoque : Israël n'a pas l'intention de laisser la Syrie reconstituer sa force militaire, explique notre journaliste Nicolas Falez.



Même si l'État hébreu n'a ni revendiqué ni commenté l'attaque, Tom Barrack, un haut-diplomate américain, envoyé spécial pour la Syrier et ambassadeur des États-Unis en Turquie, a immédiatement critiqué Israël pour cette opération, dénonçant « une escalade inutile qui ne favorise en rien la stabilité régionale ».



Une remarque sèche, qui rappelle que la nouvelle Syrie est désormais vue comme une alliée par Washington. Cette critique américaine en rappelle une autre : la semaine dernière, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, avait évoqué des « actes de terreur » et des « actions répugnantes » pour fustiger la violence des colons en Cisjordanie occupée.



Des signaux qui confirment que la relation États-Unis - Israël traverse un moment délicat, après la période durant laquelle Donald Trump et Benyamin Netanyahu affichaient leur entente stratégique et personnelle...