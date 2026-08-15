L'Indonésie frappée par deux séismes dans la même journée

Au moins 40 personnes ont été tuées samedi matin dans un séisme de magnitude 7,7 qui a frappé l'est de l'Indonésie. L'épicentre du tremblement de terre survenu peu avant 6h00 locale se trouve au nord de l'île de Florès, dans la province du Nusa Tenggara Oriental, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). « Soudain, ça a commencé à secouer et j'ai paniqué », a témoigné auprès de l'AFP Lukas Lotar, responsable de service de gestion des patients dans un hôpital. « Des patients ont aussi fui l'hôpital, le séisme était fort. J'ai vu que des murs s'étaient fissurés », a-t-il dit.



Plusieurs répliques ont frappé, dont une de magnitude 6,1. Mais dans l'après-midi, c'est l'ouest qui a été frappé par un nouveau séisme de magnitude 6,9, qui a touché cette fois l'île indonésienne de Sumatra, a indiqué l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). L'épicentre de ce nouveau séisme a été localisé à Pematangsiantar, à 126 km au sud-est de la capitale de l'île, Medan, dans l'ouest de l'Indonésie. Aucun dégât ni aucune victime n'ont été signalée dans l'immédiat.



Ceinture de feu pacifique

Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la « ceinture de feu du Pacifique ». Après avoir mis en garde contre un risque de tsunami avec des vagues d'un demi-mètre à trois mètres dans les provinces du Nusa Tenggara oriental, occidental, et du Sulawesi du Sud, les autorités ont levé l'alerte. « Mais nous allons continuer de surveiller le niveau de la mer », a assuré en conférence de presse Wijayanto, directeur du département séismes et tsunami à l'agence de météorologie, de climatologie et de géophysique nationale.



Les habitants de la zone avaient été auparavant appelés à s'éloigner des côtes, ou à rejoindre les hauteurs. « Nous exhortons les populations du long de la côte nord de Florès et des zones du Sud, des îles méridionales et de la région Sud, à évacuer de manière autonome immédiatement », a déclaré Abdul Muhari, un responsable de l'agence nationale de gestion des catastrophes.



Sur l'île de Florès, un correspondant de l'AFP a vu des habitants du nord de l'île quitter les lieux. Sur certaines habitations, des pans entiers de façades s'étaient effondrés. « La secousse était forte. Heureusement, nous étions déjà à l'extérieur », a raconté à l'AFP Yohanes Babo, qui était au marché quand la terre s'est mise à trembler. « Les gens paniquaient, couraient dans tous les sens. Nous évacuons pour le moment (...) et essayons de rejoindre les hauteurs », a ajouté cet homme de 56 ans, habitant de Nagekeo. « Ma famille est saine et sauve. Personne n'a été blessé ».



« On aurait dit que nous étions sur un trampoline »

À Ruteng, à environ 158 kilomètres à l'ouest de l'épicentre, Yulian Juita Ekalia raconte n'avoir « jamais ressenti un séisme d'une telle puissance ». « On aurait dit que nous étions sur un trampoline, c'était vraiment effrayant », témoigne cette femme de 37 ans, qui raconte que de nombreux objets sont tombés dans sa maison tandis qu'elle se précipitait dehors.



Un séisme de magnitude 6,2 avait déjà frappé l'est de l'archipel indonésien début juillet, sans faire de victimes ni de dégâts majeurs. En 2018, 2 200 personnes avaient été tuées à Palu, ville d'environ 400 000 habitants et capitale de la province de Sulawesi central (centre), par un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami. La même année, plusieurs secousses avaient fait quelque 550 morts sur l'île touristique de Lombok et dans la région de Sumbawa (centre-sud).



Et en 2004, l'Indonésie a connu l'une des pires catastrophes sismiques de son histoire avec le séisme de magnitude 9,1 qui avait frappé au large de la grande île de Sumatra (ouest), déclenchant un terrible tsunami responsable de la mort de 170 000 personnes dans le pays et d'environ 50 000 autres dans des pays voisins.