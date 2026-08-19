«Atteinte à la vie privée» : la Tik-Tokeuse «Mélanie», âgée de 23 ans, déférée au parquet

A Dakar, la Tik-Tokeuse «Mélanie», de son vrai nom Sokhna Mélanie Decko (23 ans, commerçante), domiciliée à Yoff, a été arrêtée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) puis déférée au parquet, mardi 18 août. Selon le quotidien Libération, elle est accusée de «collecte illicite, diffusion de données à caractère personnel et atteinte à la vie privée». A l'origine, une plainte déposée fin juillet par M. Ndiaye qui reproche à la mise en cause d'avoir collecté illicitement et diffusé ses données à caractère personnel.



Lors de son audition, M. Ndiaye a informé qu'il était chauffeur en partenariat avec « Yango ». Ainsi, le 11 juillet 2026 vers 2 heures du matin, il aurait pris en charge une cliente dénommée Sokhna, alias « Mélanie » sur Tik-Tok. Arrivé sur place, celle-ci lui a déclaré qu'elle s'était trompée de destination. Elle lui aurait alors demandé de la conduire à une autre adresse. Il dit avoir refusé sa demande parce qu'il avait terminé sa course.



Sur ce, elle aurait commencé à se montrer arrogante et à le filmer sans son consentement. Elle a ensuite publié les vidéos incriminées sur son compte TikTok, sous le pseudonyme «Mélanie», avec l'identifiant «@soukeyesene-mariama», qui compte 967 abonnements, 342,8 k abonnés et 3 millions de mentions «J'aime ». La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Pire, elle a même accordé une interview à une chaîne YouTube au sujet des images incriminées. En tant que chauffeur Yango, M.Ndiaye soutient qu'elle est en train de ternir sa réputation et qu'il risque de perdre la considération de cette entreprise à son égard.



Des aveux incriminants



Convoquée et entendue, Sokhna Mélanie Decko aurait reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Pour se dédouaner, elle a déclaré avoir pris ces vidéos parce que le chauffeur l'avait insultée en premier et l'avait traitée de « bordelle ». Elle a confirmé avoir publié lesdites vidéos sur son compte Tik-Tok « Mélanie ». Elle a également confirmé avoir accepté de réaliser une interview avec la chaîne YouTube Feeling Dakar.



Toujours selon Libération, Sokhna Mélanie Decko a enfin avoué avoir traité M. Ndiaye de menteur parce qu'il était en train de la juger sans la connaître. Pour conclure ses propos, Sokhna Mélanie Decko a fondu en larmes et a présenté ses excuses, affirmant regretter d'avoir publié les vidéos incriminées. Sollicitant la clémence de la justice, elle a précisé avoir agi sous le coup de la colère.