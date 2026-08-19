«Actes contre nature» à Ziguinchor : 12 suspects arrêtés, le réseau présumé de «Momo» démantelé

Dans le sud du Sénégal, selon le quotidien Libération, la Section de recherches (Sr) de Ziguinchor a arrêté 12 personnes dans le cadre d'une enquête ouverte pour «association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du Vih et actes contre nature».



A l’origine de cette affaire, une opération ciblée menée par les gendarmes au quartier Peryssac où Mamadou Ndoye dit «Momo », célèbre coiffeur connu sur TikTok, a été interpellé.



Suite à l'exploitation de son téléphone portable où des vidéos d'ébats sexuels le mettant en scène ont été retrouvées, Mamadou Ndoye a avoué son statut de «Yoss hyper actif» avant de citer plusieurs de ses présumés partenaires. Au total, 11 personnes ont été arrêtées dont deux tailleurs, deux commerçants, deux conducteurs de moto Jakarta, un cuisinier, un élève, un étudiant, un vendeur terrain d'Orange et même un infirmier en service à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor.



Entendus séparément, puis confrontés aux données contenues dans leurs téléphones, notamment leurs discussions sur WhatsApp où ils échangeaient des propos salaces et les images à caractère sexuel, tous ont reconnu les faits en cause, toujours selon libération. Dans le lot, cinq (05) ont été testés positifs au Vih après un dépistage volontaire. D'autres personnes sont recherchées.