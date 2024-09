Mpox au Sénégal : « 53 cas suspects testés, aucun confirmé », selon le Dr Boly Diop

Le Docteur Boly Diop, responsable de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé du Sénégal, a déclaré qu'aucun cas confirmé de Mpox (variole du singe) n'a été enregistré dans le pays. D’après lui, "depuis le 14 août 2024, date à laquelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le Mpox comme une urgence, 53 cas suspects ont été testés, mais tous se sont révélés négatifs".



Dr Boly Diop a également annoncé que le Sénégal a mis en place un dispositif de surveillance renforcé et une cellule de gestion de crise a été activée pour faire face à cette menace potentielle.



« Il n’y a pas de cas Mpox confirmé au Sénégal. Cependant, avec le dispositif qui a été mis en place pour renforcer le système de surveillance. Des cas suspects de Mpox sont notifiés au Sénégal depuis le 14 août 2024, jour de la déclaration du Mpox comme une urgence par l'OMS », a déclaré Dr Boly Diop à la radio Sud FM.



Le responsable de surveillance épidémiologique au ministère de la Santé et de l’Action sociale explique que le « Sénégal a enregistré 53 cas suspects qui ont été testés au laboratoire et tous ces cas sont revenus négatifs ».



« Donc c'est clair qu'au Sénégal, il n'y a pas eu de cas Mpox confirmés, mais le dispositif est mis en branle pour que les acteurs du système renforcent la surveillance, mais aussi, la communication pour que les populations aient le maximum d'informations par rapport à cette épidémie », a-t-il précisé en marge de l’atelier d’orientations des journalistes sur les Mpox.



S’agissant de l’existence d’un plan de riposte, Docteur Boly Diop indique qu’à chaque fois que « l'OMS annonce une urgence de santé publique, ce que les pays font en premier, c'est une analyse situationnelle du risque. Ça a été fait depuis les premiers jours de l'annonce. Après cette évaluation, le pays met en place un plan de réparation et de riposte ».



D’ailleurs, il renseigne que la « cellule d’opération des urgences sanitaires (COUS) a été activée et une cellule de gestion de la crise mise sur pied avec la nomination du gestionnaire de crise ».