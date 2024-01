Musée des civilisations africaines: maquette, photos et effets personnels de Cheikh Ahmadou Bamba exposés

La célébration de la Semaine du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba a débuté hier mardi, avec l'inauguration d'une exposition dédiée au défunt guide religieux et fondateur de la confrérie des mouride. L’événement inauguré en présence du Premier ministre, Amadou Ba, a accueilli divers membres du gouvernement et des personnalités de la confrérie des mourides, marquant le début d’une semaine de commémoration.



L'exposition met en vedette les six (6) photos inédites du guide religieux, notamment une capturant le moment où il pose la première pierre de la mosquée de Diourbel en 1918. Ces photos, ont été découvertes dans une collection privée et ont été acquises lors d'une vente aux enchères à Lyon, en France, par des disciples mourides, le 8 mars 2023, à 60.000 euros, soit la somme de 39.357.420 francs CFA.



Ce vernissage offre aux visiteurs l'opportunité d'explorer divers aspects du patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba, présentant des effets personnels, des habits, des ustensiles, ainsi qu'une maquette du musée Barkélou. Cette semaine de commémoration propose également des conférences au Musée des civilisations noires, abordant des thèmes variés tels que « Cheikh Ahmadou Bamba au-delà des frontières » et « Place de la femme dans le mouridisme ».



Le Premier ministre Amadou Ba a souligné l'importance de cet événement, évoquant la demande du Président Macky Sall de « consigner la mémoire iconographique » de Cheikh Ahmadou Bamba sur la liste du patrimoine immatériel sénégalais.

En outre, le chef de l'État a aussi pris en charge les frais d'acquisition des photos, remboursant ainsi les acquéreurs, a confié Serigne Chérif Fantamady Mbacké, représentant du khalife général des mourides lors de la cérémonie d'ouverture de cette Semaine du patrimoine.



L'Aps renseigne que les reproductions des photos retrouvées à Lyon sont également disponibles pour le public.