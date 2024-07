Mutinerie au camp pénal : le détenu Massaer Ndiaye accuse les matons de l'avoir torturé

La mutinerie qui a eu lieu à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Camp pénal de Liberté 6 le 20 juin dernier continue de livrer ses secrets. Partie d’une fouille de la chambre 8 de l’établissement pénitentiaire, la révolte a généré des scènes de violence.



Détenu dans ladite prison, Massaer Ndiaye a été blessé lors des affrontements. Selon des membres de sa famille qui donnent l'information, il a été maltraité par les pénitenciers le jour des faits. Avec des photos à l'appui, ils ont fait savoir qu'il a eu des blessures sur la tête et au niveau de ses bras. Ils envisagent de faire recours à un avocat et de saisir la justice, rapporte Les Echos.



À l’en croire ses proches, il a été conduit aux soins après les agitations avant de regagner sa cellule.



Pour rappel, des incidents ont eu lieu le 20 juin dernier, à la prison Camp pénal de Liberté 6. L’administration pénitentiaire avait sorti un communiqué pour informer qu’il s’agissait juste d’incident et qu’au final, il n’y avait pas eu de mort ni de blessé. Selon d’autres informations, le problème est issu d’une fouille que les matons ont voulu faire dans une cellule où ils soupçonnaient qu’ils avaient du chanvre.



Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Ousmane Diagne, avait même fait un déplacement au Camp pénal pour calmer les ardeurs.