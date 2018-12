Mystère autour d'un drame à Kolda : 1 mort, 26 individus aux urgences après un repas

26 personnes en état d’urgence et un mort. C’est le bilan d’une maladie inconnue qui sévit à Kolda. Selon la Rfm, qui a donné l’information, toutes les victimes ont partagé le même repas du soir ce qui a déclenché vomissements et diarrhées.



Les 26 personnes dont 7 enfants sont dans un état critique. Elles ont été internées à l’hôpital régional de Kolda. Un parmi les enfants victimes de cette maladie, a rendu l’âme et a été inhumé.

Toutefois, les autorités locales ont exigé l’exhumation du corps pour une autopsie.