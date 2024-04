NBA: les 76ers s'accrochent, Denver accroché

Les 76ers dans la courseAvec son succès contre le Heat (109-105), juste devant au classement à l'Est, Philadelphie est revenu jeudi à une victoire d'Indiana, sixième avec 43 succès et donc potentiellement directement qualifié pour les play-offs. En plus de 37 points inscrits, Tyrese Maxey a ajouté 11 passes et 9 rebonds, manquant de peu le triple-double. L'Américain, qui avait manqué les deux derniers matches à cause d'une blessure à la hanche, a effectué un bon retour aux côtés de Joel Embiid - également revenu récemment de blessure - et ses 29 points (4 rebonds, 3 passes). "Je suis fatigué", a concédé le meneur de 23 ans après la rencontre, "normalement quand tu reviens, tu joues 32 minutes mais j'ai dit (à Nick Nurse, l'entraîneur), que j'étais prêt" a expliqué celui qui a finalement disputé un peu plus de 41 minutes.Les Warriors respirentA l'Ouest, les Warriors ont enchaîné une sixième victoire de rang en s'imposant 133-110 à Houston, confortant ainsi leur dixième place à six matches de la fin de saison régulière, synonyme de barrage pour les play-offs. Stephen Curry et Klay Thompson ont chacun inscrit 29 points pour construire le succès de Golden State, le 13e consécutif contre les Rockets.. Les Clippers s'offrent DenverLes 28 points de Paul George et les 20 de James Harden ont permis aux Clippers de s'imposer 102-100 devant le champion en titre Denver, et ce malgré le triple-double (36 pts, 17 reb, 10 passes) de l'inévitable Nikola Jokic. Les Nuggets avaient pris les devants le premier quart-temps (31-20) avant que Los Angeles ne revienne à la charge et ne garde définitivement la tête. Chaque formation était privée d'une star puisque Jamal Murray manquait à Denver tandis que Kawhi Leonard était également absent côté Clippers. Ces derniers réalisent néanmoins une belle opération et restent 4e à l'Ouest.. Dallas facile contre AtlantaDerrière Los Angeles, Dallas a pu compter sur Luka Doncic (25 points, 12 reb, 8 passes) et Kyrie Irving (26 pts) pour l'emporter 109-95 devant Atlanta. Les Mavericks comptent ainsi une victoire de plus (46) que Phoenix, sixième, dans la lutte pour une qualification directe. Cinquièmes, mais à l'Est, les Knicks se sont eux aussi imposés contre Sacramento (120-109), grâce à 35 points de Jalen Brunson et 31 de Josh Hart. New York met fin à une série de trois défaites mais devra faire sans Julius Randle pour le reste de la saison. L'ailier fort, qui s'était blessé à l'épaule droite en janvier, doit se faire opérer.