Nafila du jour : 06 rakkas être « l’un des premiers à entrer au paradis »

19ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 7 fois « Khoul hou allahou ahad ».



Celui qui aurait fait cela verra DIEU accepter ses prières et éloigner Satan de lui. Il sera l’un des premiers à entrer au Paradis.