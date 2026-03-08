Nafila du jour : 06 rakkas être « l’un des premiers à entrer au paradis »

19ème NUIT : 6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 7 fois « Khoul hou allahou ahad ».
Celui qui aurait fait cela verra DIEU accepter ses prières et éloigner Satan de lui. Il sera l’un des premiers à entrer au Paradis.
