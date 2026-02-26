Nafila du jour: 08 rakkas pour avoir "la récompense de celui qui aurait lu le Coran"

9ème NUIT : 8 rakkas, soit 4 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 3 fois « Tabat yadha » et 3 fois « Khoul hou allahou ahad ».



Celui qui aurait fait cela, sera du nombre des reconnaissants. Il aura la récompense de celui qui aurait lu les 114 Chapitres sacrés descendus du Ciel. La porte des Huit paradis lui sera grandement ouverte.