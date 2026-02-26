Dalifort-Foirail: la mairie s’engage «à titre transitoire» à prendre en charge le logement du commissaire

Le nouveau commissariat de la commune de Dalifort-Foirail (banlieue dakaroise) a été inauguré, ce jeudi 26 février 2026, sous la présidence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Bamba Cissé. A cette occasion, le mairie de Dalifort-Foirail, Mamadou Mbengue, s’est engagée «à titre transitoire» à prendre en charge le logement du commissaire.



«La municipalité de Dalifort-Forail a également pris l'engagement d'assurer à titre transitoire la prise en charge du logement du commissaire affecté à cette unité dans l'attente de la construction de la résidence officielle prévue dans la deuxième phase du projet», a déclaré Mamadou Mbengue.



Le maire a souligné également que «la mise en service de ce commissariat revêt une importance toute particulière», parce que la commune abrite des pôles névralgiques tels que le parc des petits ruminants, le marché central aux poissons, la gare des beaux maraîchers ainsi qu'une zone industrielle dynamique regroupant de nombreuses entreprises. «Ces infrastructures qui constituent de véritables moteurs économiques génèrent quotidiennement d'importants flux de personnes appelant un dispositif de sécurité structurée, renforcée et permanente », a-t-il déclaré.



Le maire a soutenu que ce nouveau commissariat «traduit la ferme volonté de l’Etat à rapprocher davantage des forces de sécurité des citoyens et de renforcer la présence régalienne dans les zones à forte densité humaine et à forte activité économique», ajoutant qu'il «d'améliorer la prévention et la lutte contre la délinquance et d'assurer une meilleure protection des personnes et des biens».