Naissance du collectif des victimes de Macky Sall : Boubacar et compagnons pour l'extradition de Macky Sall

L'on a assisté ce jeudi à la naissance du collectif des victimes de Macky Sall. Une nouvelle organisation que chapeaute Boubacar Sèye de Horizon sans frontières, se considérant lui-même une victime de l'ancien président sénégalais. Boubacar Sèye et compagnons disent avoir dénombré 150 victimes et une soixantaine de morts.



Boubacar Sèye joint au téléphone par PressAfrik, confie, "nous lançons un appel au roi Mohamed VI. Vu, les relations qui nous lient avec le Maroc. Vu aussi, au fait que l'Afrique souffre d'un leadership naturel pour mettre le continent sur les rails de l'émergence, au regard aujourd'hui des enjeux géopolitiques, géoéconomiques et éco-stratégiques nous avons à un moment pensé qu'il était le seul à incarner ce leadership naturel. C'est pourquoi, moi je voudrais aujourd'hui à titre personnel demandé au roi que Macky Sall ne peut pas dandiner librement sur le sol marocain. Si l'on sait que le sang a été versé au Sénégal. Je demanderai au roi d'extrader Macky Sall vers le Sénégal".



La pétition lancée un peu plus de deux mois a récolté près de 12 mille signatures. Poussant le bouchon beaucoup plus loin, monsieur Sèye demande et exige, "Macky Sall ne doit pas résider au Maroc. Le roi ne devrait pas accepter qu'un dictateur que quelqu'un qui a fait souffrir son peuple qui a versé du sang puisse se déplacer comme il veut au Maroc. C'est comme s'il se moquait des Sénégalais".



Il faut dire Macky Sall que le régime de Macky Sall, lors des évènements de 2021 et 2024 a connu un triste bilan de 60 morts et une centaine de blessés. L'initiateur de cette pétition, Boubacar Sèye, lui-même a passé des jours dans les geôles sénégalaises. Il avait accusé, à l'époque le gouvernement de Macky Sall de s'être sucré avec l'argent du Frontex destiné à la lutte contre l'immigration clandestine.